В Киеве легковушка влетела в фуру: появились фото и видео

В Голосеевском районе Киева столкнулись легковушка Kia и многотонная фура. Пострадал водитель легкового автомобиля, сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня, 27 сентября, около 00:15 на Столичном шоссе. Как выяснилось, фура и Kia двигались в попутном направлении со стороны Конча-Заспы, и легковушка влетела в левую часть прицепа. От удара у иномарки сильно смяло переднюю часть, водитель получил травмы. Мужчину с разбитой головой и другими повреждениями госпитализировали.

Как рассказал водитель фуры, причиной ДТП стало то, что водитель Kia отвлекся в мобильный телефон. А друзья пострадавшего говорят, что фуру бросало по дороге в разные стороны и водитель Kia не смог бы избежать столкновения. Копы устанавливают все детали ДТП.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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