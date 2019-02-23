В Киеве легковушка влетела в столб на остановке: есть погибший
От полученных травм пассажир Audi скончался по дороге в больницу
В Киеве, где недавно произошло смертельное ДТП, легковушка Audi на большой скорости врезалась в электроопору на остановке общественного транспорта. Погиб пассажир автомобиля, сообщает Еспресо.
Смертельное ДТП произошло в Дарницком районе столицы. Как выяснилось, водитель легковушки двигался по улице Алма-Атинской и не справился с управлением, в результате чего авто на большой скорости вылетело на остановку.
В результате аварии пострадал пассажир легковушки. После столкновения его зажало на заднем сиденье. Мужчину из искореженного Audi вытащили спасатели, после чего его госпитализировали. Но в больницу пострадавшего доставить не успели: мужчина скончался в карете скорой помощи.
Примечательно, что на момент ДТП на остановке не было людей. Все обстоятельства ДТП будет выяснять следствие.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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