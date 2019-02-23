В Киеве легковушка влетела в столб на остановке: есть погибший

От полученных травм пассажир Audi скончался по дороге в больницу

В Киеве легковушка влетела в столб на остановке: есть погибший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/10d/3d0/5c710d3d02de2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/10d/3d0/5c710d3d02de2.jpg 2019-02-23T10:00:00+02:00 Происшествия От полученных травм пассажир Audi скончался по дороге в больницу

В Киеве, где недавно произошло смертельное ДТП, легковушка Audi на большой скорости врезалась в электроопору на остановке общественного транспорта. Погиб пассажир автомобиля, сообщает Еспресо.

Смертельное ДТП произошло в Дарницком районе столицы. Как выяснилось, водитель легковушки двигался по улице Алма-Атинской и не справился с управлением, в результате чего авто на большой скорости вылетело на остановку.











В результате аварии пострадал пассажир легковушки. После столкновения его зажало на заднем сиденье. Мужчину из искореженного Audi вытащили спасатели, после чего его госпитализировали. Но в больницу пострадавшего доставить не успели: мужчина скончался в карете скорой помощи.

Примечательно, что на момент ДТП на остановке не было людей. Все обстоятельства ДТП будет выяснять следствие.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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