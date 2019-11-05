В Киеве легковушка врезалась в дерево: пострадали два парня

В Киеве произошло серьезное ДТП – легковушка BMW влетела в дерево. Пострадали двое парней, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 00:20 5 ноябре на улице Генерала Родимцева, 9. Как рассказали копы, легковушка ехала по Родимцева в сторону улицы Блакитного. Во время движения водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево. От удара автомобиль буквально расплющило и отбросило на середину проезжей части.

На момент ДТП в машине находились водитель и пассажир. Обоих парней госпитализировали в больницу. Им диагностировали травмы головы и у одного из них – травму ноги.

Патрульные отметили, что пострадавшие были в сознании. По внешним признакам они были трезвыми. На месте работали медики, спасатели, патрульные и следственно-оперативная группа. Из-за аварии движение по улице было перекрыто.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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