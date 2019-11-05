Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,67

В Киеве легковушка врезалась в дерево: пострадали два парня

5 ноября, 07:27

Из-за ДТП движение по улице было перекрыто

В Киеве произошло серьезное ДТП – легковушка BMW влетела в дерево. Пострадали двое парней, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 00:20 5 ноябре на улице Генерала Родимцева, 9. Как рассказали копы, легковушка ехала по Родимцева в сторону улицы Блакитного. Во время движения водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево. От удара автомобиль буквально расплющило и отбросило на середину проезжей части.

На момент ДТП в машине находились водитель и пассажир. Обоих парней госпитализировали в больницу. Им диагностировали травмы головы и у одного из них – травму ноги.

Патрульные отметили, что пострадавшие были в сознании. По внешним признакам они были трезвыми. На месте работали медики, спасатели, патрульные и следственно-оперативная группа. Из-за аварии движение по улице было перекрыто.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев ДТП дерево легковушки голосеевский район пострадавшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На въезде в Киев произошло смертельное ДТП: появились фото и видео
На въезде в Киев произошло смертельное ДТП: появились фото и видеоПроисшествия
В Киеве обнаружили два источника радиации: фонит в 2,5 тысячи раз больше нормы
В Киеве обнаружили два источника радиации: фонит в 2,5 тысячи раз больше нормыПроисшествия
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видео
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видеоПроисшествия
Из аэропорта
Из аэропорта "Киев" срочно эвакуируют пассажиров: стали известны причиныПроисшествия
В центре Киева вспыхнул сильный пожар
В центре Киева вспыхнул сильный пожарПроисшествия
В Киеве девушка бросила в съемной квартире песика и 40 котов
В Киеве девушка бросила в съемной квартире песика и 40 котовПроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...