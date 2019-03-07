В Киеве легковушка врезалась в отбойник и влетела в коммунальный прицеп

Жертв и пострадавших в результате аварии нет

Фото: kiev.informator.ua.

В Киеве легковушка врезалась в отбойник и влетела в коммунальный прицеп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0b0/16a/5c80b016a61bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0b0/16a/5c80b016a61bd.jpg 2019-03-07T07:57:00+02:00 Происшествия Жертв и пострадавших в результате аварии нет

В Киеве, где участились масштабные аварии с жертвами, водитель легковушки не справился с управлением, и авто врезалось в отбойник, а потом – в прицеп коммунального транспорта. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло 6 марта около 23:00 на Северном мосту. Как рассказал водитель Skoda, он ехал по третьей полосе движения и, увидев знак с предупреждением о ремонте дороги, мужчина попытался перестроиться в соседний ряд. Водителю не удалось справиться с управлением, и легковушка ударилась в отбойник, после чего влетела в коммунальный прицеп.













В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работал наряд патрульной полиции. Все детали аварии устанавливаются.

Напомним, недавно в Киеве произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров, которые находились в салоне Chevrolet Aveo.

Кроме того, неподалеку от станции метро "Дружбы народов" произошло ДТП с несколькими пострадавшими. На перекрестке улиц Михаила Бойчука и Профессора Подвысоцкого (Печерской район столицы) легковушка Chevrolet Lacetti службы такси Uber сбила двоих курьеров Domino’s Pizza на скутерах.

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