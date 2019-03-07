В Киеве легковушка врезалась в отбойник и влетела в коммунальный прицеп
Жертв и пострадавших в результате аварии нет
В Киеве, где участились масштабные аварии с жертвами, водитель легковушки не справился с управлением, и авто врезалось в отбойник, а потом – в прицеп коммунального транспорта. Об этом сообщает "Информатор".
ДТП произошло 6 марта около 23:00 на Северном мосту. Как рассказал водитель Skoda, он ехал по третьей полосе движения и, увидев знак с предупреждением о ремонте дороги, мужчина попытался перестроиться в соседний ряд. Водителю не удалось справиться с управлением, и легковушка ударилась в отбойник, после чего влетела в коммунальный прицеп.
В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работал наряд патрульной полиции. Все детали аварии устанавливаются.
Напомним, недавно в Киеве произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров, которые находились в салоне Chevrolet Aveo.
Кроме того, неподалеку от станции метро "Дружбы народов" произошло ДТП с несколькими пострадавшими. На перекрестке улиц Михаила Бойчука и Профессора Подвысоцкого (Печерской район столицы) легковушка Chevrolet Lacetti службы такси Uber сбила двоих курьеров Domino’s Pizza на скутерах.
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