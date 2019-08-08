В Киеве легковушка вылетела на аллею и врезалась в дерево

В Печерском районе Киева легковушка Chevrolet Aveo врезалась в дерево и вылетела на аллею. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня утром около 4:00 на бульваре Леси Украинки. Как рассказал водитель, он подрабатывает в такси и ехал к клиенту. Выезжая с улицы Бассейной на бульвар Дружбы народов, легковушка начала набирать скорость, но перед авто на дорогу выбежал пешеход. Водитель резко повернул руль вправо не справился с управлением. Легковушку несколько раз развернуло на дороге, и она вылетела на аллею, где и врезалась в дерево.

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В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, спасатели ГСЧС и "скорая".

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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