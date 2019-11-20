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В Киеве легковушка вылетела на встречку и перевернулась: появились фото и видео

20 ноября, 07:32

Причиной ДТП копы называют скользкую дорогу

В Киеве на съезде с Кольцевой дороги на проспект Победы произошло ДТП – Audi A4 вылетел на полосу встречного движения и перевернулся.

Как сообщает "Информатор", авария случилась около 01:00 20 ноября. Копы рассказали, что легковушка выезжала по закругленному участку дороги на проспект Победы, но в момент поворота водитель автомобиля потерял управление. Авто вылетело на полосу встречного движения и перевернулось.

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Полицейские предварительной причиной аварии называют погодные условия и скользкую дорогу. В этом жутком ДТП обошлось без пострадавших. На месте работали экипажи патрульной полиции.

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Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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Киев ДТП фото видео легковушки

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