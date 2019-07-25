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В Киеве лифт зажал детскую коляску с ребенком: видео

25 июля, 11:24

Ребенка успели вытащить из коляски

В Киеве в жилом доме по улице Стуса, 9, двери кабины лифта едва не раздавили коляску с маленьким ребенком. По словам жителей, ребенка успели вытащить из коляски, а ее придавило с двух сторон дверями лифтовой кабины.

Люди добавляют, что лифт старый, его часто ремонтируют, но, видимо, не совсем качественно, если произошло такое ЧП.  В коммунальной службе спасения "Сегодня" рассказали, что им не поступала информация о ЧП с лифтом. Также такой информации нет и в Святошиской РГА.

Напомним, в январе в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. В феврале же в Киеве в новом доме чудом удалось избежать трагедии: на этот раз в неисправном лифте чуть не пострадала беременная

В прошлом году на улице Бальзака в столице упал лифт с пожилой женщиной внутри. Пенсионерка, которая живет на 16 этаже, решила выйти на улицу. По ее словам, где-то на 14-м лифт резко начал падать вниз.Подъемник пролетел вниз 10 этажей и остановился на третьем. Люди, которые услышали грохот от падающего лифта, вызвали полицию и "скорую", которые прибыли в течении 10 минут. Через 40 минут после этого на место инцидента прибыли лифтеры, которые открывали дверь лифта еще в течение часа. Сама же женщина из-за падения не пострадала, только сильно испугалась.

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Тег Киев, лифт, коляска

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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