В Киеве лихач устроил ДТП, с бутылкой коньяка скрываясь от патрульных
В результате инцидента пострадала молодая женщина-водитель авто, в которое въехал беглец
В Киеве в машину 28-летней женщины на полной скорости въехал лихач, которого преследовали патрульные полицейские.
Девушку-водителя с травмами спины госпитализировали, а у беглеца в машине нашли бутылку коньяка. Пил ли он алкоголь перед тем, как сесть за руль, установит анализ крови.
Инцидент произошел на столичном жилмассиве Троещина.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием военного грузовика и автомобиля Chevrolet, в котором находились пожилой мужчина и ребенок, произошло на Гаванском мосту в Киеве. Легковое авто ехало по средней полосе, а сзади в машину врезался военный грузовик. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность тормозов в военной машине. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, легковушка получила значительные повреждения.
Не так давно в Киеве машина военной инспекции Lada Samara резко затормозила из-за гражданского легкового автомобиля, который заглох. В этот момент у БТР отказали тормоза, в результате он "догнал" машину военной инспекции. В результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части. Военные отказались комментировать столкновение. По словам полицейских, БТР был только после ремонта.
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