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В Киеве ликвидировали конвертцентр, который "отмывал" по миллиарду гривен в год (фото)

23 сентября, 11:19

Среди клиентов "конверта" были не только коммерческие структуры, но и ряд госпредприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра в Киеве с общим оборотом более одного миллиарда гривен в год.

"Группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий", – говорится в сообщении.

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СБУ провела обыски в офисах, автомобилях фигурантов и по месту их жительства. В ходе следственных действий изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем четыре миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

Также изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "конвертационного центра" с годовым оборотом в 700 миллионов гривен.

Также сотрудники столичной налоговой полиции ГУ ГФС прекратили работу конвертационного центра, который действовал в Киевской области. В течении 2018-2019 годов через центр было проконвертировано более 180 миллионов гривен. 

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Киев СБУ конвертационный центр

Источник: Сегодня

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