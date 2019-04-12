В Киеве ликвидировали подпольную типографию, печатавшую поддельные документы
Поддельные документы делал киевлянин 1996 года рождения
В Киеве ликвидировали подпольную типографию, где изготавливали поддельные лекарственные документы и продавали их в интернете, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По результатам проведения обыска по месту расположения подпольной "типографии" нашли и изъяли более 300 поддельных лекарственных бланков, медицинских книжек, листков нетрудоспособности, штампов коммунальных предприятий города Киева, 12 печатей врачей, а также компьютерную технику, с помощью которой осуществлялось изготовление поддельной документации.
Также правоохранители установили личность злоумышленника, который непосредственно занимался изготовлением поддельных документов. Им оказался киевлянин 1996 г.р. Устанавливаются другие соучастники преступления, а также лица, на которых оформлялись указанные документы.
Уголовное производство расследуется по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Ранее сообщалось, что в Запорожье сотрудники Государственной миграционной службы обнаружили иностранца с поддельным видом на жительство в Украине.
Также мы писали о том, что в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве ликвидировали подпольную типографию, печатавшую поддельные документы". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подделки и нашпигованные монетами телефоны: как не стать жертвой недобросовестных продавцов
Перед покупкой подержанную технику необходимо продиагностировать
В Украине продают поддельный рис, который растворяется в воде: как уберечься
"Сегодня" сделали контрольную закупку крупы и провели эксперимент