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В Киеве ликвидировали подпольную типографию, печатавшую поддельные документы

Сегодня, 11:59

Поддельные документы делал киевлянин 1996 года рождения

Фото: kyiv.gp.gov.ua
Фото: kyiv.gp.gov.ua.

В Киеве ликвидировали подпольную типографию, где изготавливали поддельные лекарственные документы и продавали их в интернете, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По результатам проведения обыска по месту расположения подпольной "типографии" нашли и изъяли более 300 поддельных лекарственных бланков, медицинских книжек, листков нетрудоспособности, штампов коммунальных предприятий города Киева, 12 печатей врачей, а также компьютерную технику, с помощью которой осуществлялось изготовление поддельной документации.

Также правоохранители установили личность злоумышленника, который непосредственно занимался  изготовлением поддельных документов. Им оказался киевлянин 1996 г.р. Устанавливаются другие соучастники преступления, а также лица, на которых оформлялись указанные документы.
 
Уголовное производство расследуется по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Ранее сообщалось, что в Запорожье сотрудники Государственной миграционной службы обнаружили иностранца с поддельным видом на жительство в Украине.

Также мы писали о том, что в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

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Тег Киев, подделка, типография

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