В Киеве лоб в лоб столкнулись две легковушки: пострадала женщина (фото и видео)
Пострадала женщина, которая ехала в салоне Peugeot
В Киеве на бульваре Дружбы Народов, где Porsche Cayenne на большой скорости врезался в машину с детьми, произошло новое ДТП в ночь на среду, 3 июля, сообщает "Информатор".
В частности, на проезжей части произошло лобовое столкновение Volkswagen и Peugeot, пострадала женщина, которая ехала в салоне "француза". Обе машины очень повреждены.
Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Романа Шухевича кроссовер Nissan Qashqai вылетел с дороги и снес электроопору. В ДТП пострадали три человека.
Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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