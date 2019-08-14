В Киеве лодка врезалась в яхту, погиб человек

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Столичная прокуратура сообщила о подозрении владельцу моторной лодки, которая врезалась в яхту на Днепре, из-за чего погиб человек.

Как сообщили правоохранители, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял моторной лодкой, на борту которой находились пассажиры. Между мостом Метро и мостом Патона, владелец лодки совершил на большой скорости опасный маневр в сторону яхты, которая двигалась по левому борту, в результате чего произошло столкновение.

В результате удара пассажир моторной лодки получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался. Владелец моторной лодки пытался скрыться с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан сотрудниками полиции речного порта "Киев".

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Сейчас мужчине сообщили о подозрении по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 291, ч. 3 ст. 135 УК Украины (нарушение действующих на транспорте правил и оставление человека в опасности, что повлекло его смерть). Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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Напомним, недавно под Киевом прошло шоу самых дорогих яхт.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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