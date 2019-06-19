В Киеве люди сами задержали вора и "сдали" его полиции

Мужчина украл из авто ценные вещи, однако его заметили местные жители

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве столичные жители сами задержали мужчину, который похитил навигатор из автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"Инцидент произошел на улице Семьи Сосниных в Святошинском районе столицы. Местный житель заметил автомобиль "Газ" и решил украсть оттуда ценные вещи. Сначала ранее судимый за аналогичные преступления киевлянин проверил, закрыты ли двери автомобиля, после чего залез в салон и вытащил оттуда навигатор", – говорится в сообщении.

Неравнодушные граждане заметили, что подозрительный мужчина выходит из машины и прячет какую-то вещь. Они остановили правонарушителя и удерживали его до приезда полиции.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что киевские патрульные задержали мужчину, который подозревается в похищении из магазина 29 шоколадок.

Также напомним, что мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве люди сами задержали вора и "сдали" его полиции". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"