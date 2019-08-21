В Киеве малолетние руферы залезли на Северный мост

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве шесть малолетних руферов забрались на Северный мост, чтобы снять их с переправы, привлекались спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"20 августа в 17:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы "102" о том, что на Северном мосту на высоте 100 м находилось шесть детей. Для открывания заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез", – говорится в сообщении.

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К счастью, все остались живы и невредимы.

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Не так давно очевидцы запечатлели на видео, как молодой человек карабкается на верхушку Северного моста по стальным конструкциям. У экстремала при этом не было страховки.

Напомним, что зимой пятеро руферов напугали граждан, взобравшись на верхушку Северного моста. Очевидцы видели, как несколько человек двигались по вантам моста в сильный гололед. На место вызвали полицию, но экстремалы удрали, спустившись по скользким вантам. В свою очередь спасатели ГСЧС напомнили, что такие выходки очень опасны для жизни.

Ранее мы сообщали, что на станции Караваевы Дачи в Киеве мужчина тумаками и затрещинами согнал с электрички подростков-зацеперов.

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