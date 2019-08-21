Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

В Киеве малолетние руферы залезли на Северный мост

21 августа, 11:34

Спасатели использовали бензорез, чтобы открыть заблокированную дверь, ведущую на лестницу моста

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве шесть малолетних руферов забрались на Северный мост, чтобы снять их с переправы, привлекались спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"20 августа в 17:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы "102" о том, что на Северном мосту на высоте 100 м находилось шесть детей. Для открывания заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез", – говорится в сообщении.

Реклама

К счастью, все остались живы и невредимы.

В тренде
Где смотреть Марш Защитников Украины в День Независимости

Не так давно очевидцы запечатлели на видео, как молодой человек карабкается на верхушку Северного моста по стальным конструкциям. У экстремала при этом не было страховки.

Напомним, что зимой пятеро руферов напугали граждан, взобравшись на верхушку Северного моста. Очевидцы видели, как несколько человек двигались по вантам моста в сильный гололед. На место вызвали полицию, но экстремалы удрали, спустившись по скользким вантам. В свою очередь спасатели ГСЧС напомнили, что такие выходки очень опасны для жизни.

Ранее мы сообщали, что на станции Караваевы Дачи в Киеве мужчина тумаками и затрещинами согнал с электрички подростков-зацеперов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев ГСЧС Северный мост руферы

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧП
В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧППроисшествия
Заказное убийство матери и дочери под Киевом: полиция показала фото и видео задержанных
Заказное убийство матери и дочери под Киевом: полиция показала фото и видео задержанныхПроисшествия
В Киевской области водитель Kia умер после остановки патрульными
В Киевской области водитель Kia умер после остановки патрульнымиПроисшествия
Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грн
Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грнПроисшествия
В Киеве из окна многоэтажки обстреляли легковушку: видео
В Киеве из окна многоэтажки обстреляли легковушку: видеоПроисшествия
Родился в рубашке: в центре Киева мужчина увернулся от падающего дерева (видео)
Родился в рубашке: в центре Киева мужчина увернулся от падающего дерева (видео)Происшествия

Новости партнеров

Loading...