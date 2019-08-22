В Киеве маршрутчик заехал на заправку прямо с пассажирами в салоне

/ Фото: Киев Оперативный

После того как возле станции метро "Лесная" в столице дотла сгорела маршрутка, на Троещине водитель "Богдана" заехал на автозаправочную станцию прямо с пассажирами в салоне. Об этом сообщается в паблике "Троещина FB".

"Маршрутчик с людьми заехал заправляться", – говорится в подписи к опубликованному фото.

Реклама

Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.

Кроме того, в Вишневом ночью 12 августа вспыхнула маршрутка, которая стояла на обочине улицы Остапа Вишни. Огонь полностью уничтожил автобус. К тушению привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Тем временем киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это едва ли не каждый третий "бусик".

Также читайте в материале "Сегодня" об итогах года с дорогим проездом в общественном транспорте Киева.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама