В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчину

В Киеве на проспекте Победы маршрутное такси №465 насмерть сбило мужчину, который пытался перебежать дорогу в запрещенном месте. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло 12 сентября около 22:10 возле станции метро "Шулявская". По словам водителя автобуса, он ехал по проспекту Победы, и внезапно на дорогу выбежал мужчина. Мужчина хотел перебежать на другую сторону дороги, но когда понял, что отбойник помешает это сделать – решил вернуться на пешеходную зону. В этом момент его и сбила маршрутка.

Сразу после наезда пешеход был еще жив. Водитель автобуса и его товарищи попытались оказать первую помощь и вызвали "скорую". Но прибывшим на место медикам осталось лишь констатировать смерть. На вид погибшему 50-60 лет, но его личность установить не удалось.

Отметим, что водитель маршрутки сначала сказал, что перевозит рабочих и его автобус не является общественным транспортом. Но позже копы выяснили, что автобус является маршрутным такси №465.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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