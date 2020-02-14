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В Киеве маршрутка растрощила Audi: четверо пострадавших, среди них беременная (фото, видео)

14 февраля, 08:58

По словам водителя "Богдана", мужчина за рулем легковушки выехал на полосу встречного движения

В Киеве вечером в четверг, 13 февраля, на перекрестке улицы Кирилловской и Хвойки на трамвайных путях столкнулись маршрутка "Богдан", которая курсирует по рейсу №587, и Audi. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них беременная женщина. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"На текущий момент известно, что в результате аварии серьезно травмированы 4 человека, среди которых и беременная женщина, которая находилась в Audi. Пока следователи полиции устанавливают причины аварии, невооруженным глазом видно, что у Audi повреждения задней части, а у маршрутки – передней. Водитель маршрутки уверяет, что такие повреждения автомобили получили вследствие того, что Audi выехал на встречную полосу, чтобы объехать трамвай, где выходили люди. Затем водитель Audi увидел маршрутку и начал крутить руль, от чего его занесло задней частью в маршрутку", – говорится в сообщении.

В паблике отмечается, что, по словам очевидцев, водитель Audi находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Движение трамваев вследствие аварии было заблокировано.

Ранее сообщалось, что в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, восемь пострадали.

Напомним, что также на улице Академика Заболотного в столице фура въехала в маршрутку. В результате аварии пострадали пять человек.

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Киев ДТП маршрутка

Источник: Сегодня

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