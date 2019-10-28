В Киеве маршрутка с пассажирами протаранила легковушку: появились фото и видео

В Киеве на Русановке маршрутка "Богдан" с пассажирами в салоне протаранила легковушку и отбросила ее на тротуар. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло вечером 27 октября на пересечении Русановской набережной и улицы Энтузиастов. Как рассказал водитель автобуса, он ехал по маршруту в сторону станции метро "Левобережная". Водитель Matiz не увидел маршрутку из-за стоявшего в левом ряду мусоровоза, и начал совершать поворот. Удар пришелся в правую сторону легковушки – ее развернуло и забросило на тротуар.

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В результате ДТП водитель легковушки получил травму головы, его госпитализировали. Пассажиры маршрутки от помощи врачей отказались. Все обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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