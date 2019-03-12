В Киеве маршрутка сбила насмерть пешехода
Мужчина внезапно выскочил на проезжую часть
Вечером 11 марта недалеко от метро "Почайна" в Киеве произошла смертельная авария. Пешеход, который пытался перебежать дорогу в непредусмотренном месте, погиб под колесами маршрутки.
По словам очевидцев, водитель маршрутного такси двигался в сторону метро "Дорогожичи", пассажиров в салоне не было. Внезапно перед машиной выскочил на дорогу мужчина, и маршрутка зацепила его правой стороной. Удар был сильным, пешеход погиб на месте.
Свидетели говорят, что перехода на этом участке дороги не было. Кроме того, установлены высокие отбойники и ограждения. С обстоятельствами ДТП разбираются правоохранители.
Напомним, на минувших выходных в Киевской области в ДТП погибли пять молодых людей, в том числе 16-летняя девушка. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. А в Киеве на ул. Нижнеюрковской легковушка разбилась, врезавшись в подпорную стенку. Погиб пассажир авто.
Как сообщалось ранее, в Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru попала в аварию и сейчас находится в коме.
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