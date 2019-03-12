В Киеве маршрутка сбила насмерть пешехода

Мужчина внезапно выскочил на проезжую часть

Фото: Сегодня

В Киеве маршрутка сбила насмерть пешехода Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/786/b3d/5c8786b3d953e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/786/b3d/5c8786b3d953e.jpg 2019-03-12T12:17:00+02:00 Происшествия Мужчина внезапно выскочил на проезжую часть

Вечером 11 марта недалеко от метро "Почайна" в Киеве произошла смертельная авария. Пешеход, который пытался перебежать дорогу в непредусмотренном месте, погиб под колесами маршрутки.

По словам очевидцев, водитель маршрутного такси двигался в сторону метро "Дорогожичи", пассажиров в салоне не было. Внезапно перед машиной выскочил на дорогу мужчина, и маршрутка зацепила его правой стороной. Удар был сильным, пешеход погиб на месте.

Свидетели говорят, что перехода на этом участке дороги не было. Кроме того, установлены высокие отбойники и ограждения. С обстоятельствами ДТП разбираются правоохранители.



















Напомним, на минувших выходных в Киевской области в ДТП погибли пять молодых людей, в том числе 16-летняя девушка. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. А в Киеве на ул. Нижнеюрковской легковушка разбилась, врезавшись в подпорную стенку. Погиб пассажир авто.

Как сообщалось ранее, в Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru попала в аварию и сейчас находится в коме.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.