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В Киеве маршрутка сбила насмерть пешехода

Сегодня, 12:17

Мужчина внезапно выскочил на проезжую часть

Фото: Сегодня
В Киеве маршрутка сбила насмерть пешехода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/786/b3d/5c8786b3d953e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/786/b3d/5c8786b3d953e.jpg Происшествия Мужчина внезапно выскочил на проезжую часть

Вечером 11 марта недалеко от метро "Почайна" в Киеве произошла смертельная авария. Пешеход, который пытался перебежать дорогу в непредусмотренном месте, погиб под колесами маршрутки.

По словам очевидцев, водитель маршрутного такси двигался в сторону метро "Дорогожичи", пассажиров в салоне не было. Внезапно перед машиной выскочил на дорогу мужчина, и маршрутка зацепила его правой стороной. Удар был сильным, пешеход погиб на месте. 

Свидетели говорят, что перехода на этом участке дороги не было. Кроме того, установлены высокие отбойники и ограждения. С обстоятельствами ДТП разбираются правоохранители.

Напомним, на минувших выходных в Киевской области в ДТП погибли пять молодых людей, в том числе 16-летняя девушка. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. А в Киеве на ул. Нижнеюрковской легковушка разбилась, врезавшись в подпорную стенку. Погиб пассажир авто.

Как сообщалось ранее, в Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru попала в аварию и сейчас находится в коме.

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Тег Киев, авария, ДТП, пешеход, маршрутка, Петровка, Почайна

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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