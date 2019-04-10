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В Киеве маршрутка сбила пешехода

Сегодня, 11:59

Состояние пострадавшего уточняется

Фото: Киев Оперативный
В Киеве маршрутка сбила пешехода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dad/a17/5cadada1797e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dad/a17/5cadada1797e0.jpg Происшествия Состояние пострадавшего уточняется

На Воскресенке в Киеве в среду, 10 апреля, произошло ДТП: водитель маршрутки №555 сбил пешехода на улице Курнатовского.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook, на месте уже работают медики.

При этом пользователи соцсети уточняют в комментариях, что ДТП произошло на пересечении Курнатовского и Микитенко.

Подробности ДТП и данные о состоянии сбитого пешехода выясняются.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" произошло жуткое ДТП. Так, 21 марта автобус, который курсирует по 155-му маршруту, сбил на пешеходном переходе трех женщин. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. 

Также мы писали, что в Святошинском районе Киева маршрутный автобус наехал на пешехода и влетел в дерево.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная авария с участием двух легковых автомобилей, кареты скорой помощи и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.

Также на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля. 


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Тег Киев, ДТП, Воскресенка

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