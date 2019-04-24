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В Киеве маршрутка сбила пешехода-нарушителя

Сегодня, 08:00

42-летнего мужчину без сознания госпитализировали в больницу

В Киеве на перекрестке улиц Николая Закревского и Сержа Лифаря маршрутный автобус №590 сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пострадавшего госпитализировали, сообщает "Информатор".

ДТП произошло 23 апреля около 20:45. Как выяснилось, на момент наезда пешеход пытался перейти проезжую часть. Водитель автобуса пытался уйти от столкновения, но избежать этого не удалось. После столкновения 42-летний мужчина упал на бордюр. Его в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Стоит отметить, что в 20 метрах от места ДТП, находится регулируемый пешеходный переход.

Напомним, вчера, 23 апреля, в Каменском Днепропетровской области маршрутка чуть не раздавила людей – автомобиль пролетел буквально в сантиметре от пешеходов. Как выяснилось, у микроавтобуса отказали тормоза. 

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег Киев, ДТП, пешеход, маршрутка, троещина, наезд

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