В Киеве маршрутка сбила пешехода-нарушителя

42-летнего мужчину без сознания госпитализировали в больницу









ДТП произошло 23 апреля около 20:45. Как выяснилось, на момент наезда пешеход пытался перейти проезжую часть. Водитель автобуса пытался уйти от столкновения, но избежать этого не удалось. После столкновения 42-летний мужчина упал на бордюр. Его в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Стоит отметить, что в 20 метрах от места ДТП, находится регулируемый пешеходный переход.

Напомним, вчера, 23 апреля, в Каменском Днепропетровской области маршрутка чуть не раздавила людей – автомобиль пролетел буквально в сантиметре от пешеходов. Как выяснилось, у микроавтобуса отказали тормоза.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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