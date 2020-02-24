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В Киеве маршрутка въехала в грузовик – пострадали 11 человек

24 февраля, 18:22

Александр Марущак

Микроавтобус влетел в грузовик

Возле станции метро "Бориспольская" произошло масштабное ДТП с маршруткой №474 (станция метро "Харьковская" – Бортничи). Микроавтобус с пассажирами в салоне въехал в заднюю часть грузовика. На опубликованных в социальных сетях фото видно, что в автобусе разбито ветровое стекло, а на асфальте лежат отлетевшие части от передней части автобуса.
В полиции Дарницкого района нам сообщили, что на место ДТП выехала следственно-оперативная группа, но пока у них нет информации о точном количестве пострадавших.

По информации правоохранителей, сейчас пострадавших в ДТП осматривают медики. Очевидцы утверждают, что травмы разной степени тяжести получили 11 человек.

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В коммунальной службе перевозок КГГА, сайту "Сегодня" рассказали, что только в пятницу проверяли предприятие перевозчика, который обслуживает данный маршрут. На данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции.

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Ранее в Киеве вечером в четверг, 13 февраля, на перекрестке улицы Кирилловской и Хвойки на трамвайных путях столкнулись маршрутка "Богдан", которая курсирует по рейсу №587, и Audi. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них беременная женщина.

Ранее сообщалось, что в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, восемь пострадали.

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Киев ДТП травмы маршрут Бориспольская

Источник: Сегодня

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