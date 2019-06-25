В Киеве маршрутка влетела в фуру

Не обошлось без пострадавших среди пассажиров

Маршрутка влетела в грузовик на проспекте Бажана на левом берегу Киева. В следствие ДТП одного пассажира микроавтобуса госпитализировали. Столкновение произошло из-за того, что водитель маршрутки попытался обогнать фуру, но в это время грузовик резко затормозил. В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге образовалась большая пробка.

В этот же день в Киеве случилась еще одна крупная авария, вследствие которой на одной из центральных магистралей города было затруднено движение. На проспекте Романа Шухевича кроссовер вылетел с дороги и снес электроопору. В ДТП пострадали три человека. Как рассказал водитель фуры, которая двигалась в попутном направлении, кроссовер ехал по Шухевича в сторону бульвара Перова и во время движения зацепил бордюр. После этого автомобиль вылетел на зеленую зону и врезался в столб. От сильного удара электропора упала на проезжую часть, а контактная линия троллейбуса повисла на мусоровозе и фуре.

Читайте также Под Киевом масштабное ДТП с фурами заблокировало проезд на трассе

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве маршрутка влетела в фуру". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"