В Киеве машина сбила группу студенток: сообщают о тяжелых травмах и ампутациях

В Киеве произошла массовая дорожная авария, в результате которой пострадали несколько девушек.

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Как сообщили сайту "Сегодня" в Киевской городской государственной администрации, вечером 25 августа на улице Зоологической в Шевченковском районе в группу студентов военного вуза на скорости врезался автомобиль.

"В результате ДТП пострадали трое человек. Двое из них находятся в военном госпитале. Третья девушка – ей около 20 лет, сейчас она находится в реанимации больницы №17. Ее состояние крайне тяжелое, она находится в операционной", – рассказали в департаменте здравоохранения КГГА.

По неподтвержденным официально данным, девушки остались калеками.

"Около 23 лет девушкам, двум ампутировали по одной ноге, ДТП произошло около 2,5 часов тому назад", – рассказала сайту "Сегодня" волонтер Наталья Воронкова.

Также по неподтвержденной информации пострадавшие девушки поступали в военно-медицинскую академию в Киеве.

Напомним, ранее в этом месяце в Киеве произошло другое страшное ДТП – внедорожник въехал в грузовик возле станции метро "Выдубичи", из-за чего погиб один человек.

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А в июле на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате один из водителей погиб.

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