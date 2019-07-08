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В Киеве машина сбила пешехода-нарушителя

8 июля, 11:56

В аварии чуть не погибла пассажирка автомобиля

Фото: А.Ракитин
Фото: А.Ракитин.

В Киеве на проспекте Победы, на выезде из Киева, Mazda сбила пешехода, перебегавшего многополосную трассу в неположенном месте. Удар был таким сильным, что пешеход разбил лобовое стекло автомобиля, в результате чего чуть не погибла пассажирка на переднем сиденье машины.

Нарушителя с травмами госпитализировали.

Ранее в Киеве в канун выходных на ул. Саперно-Слободской разбился байкер. Мотоцикл Yamaha на большой скорости двигался в сторону автовокзала. Он зацепил бордюр и заехал на зеленую зону. Примерно через сто метров водитель упал с байка, а мотоцикл еще продолжил движение и вылетел на дорогу. Мужчина погиб на месте.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, на выходных в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.

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Тег Киев, авария, ДТП, пешеход

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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