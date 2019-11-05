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В Киеве машина сбила женщину, которая вышла из такси

5 ноября, 22:13

Камеры наблюдения сняли, как девушка вышла из машины, которая остановилась прямо посреди перекрестка

В Киеве пассажирка такси вышла в неположенном месте и попала под колеса другого автомобиля.

Камеры наблюдения сняли, как девушка вышла из машины, которая остановилась прямо посреди перекрестка, и направилась через дорогу – также в неположенном месте.

В безопасности не убедилась. Сделала несколько шагов и оказалась на капоте проезжавшего мимо автомобиля.

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Водитель пытался затормозить, однако избежать столкновения не смог. В шоковом состоянии пострадавшая – встала и пошла назад. Установлено, что в результате ДТП у женщины перелом ноги и травма руки.

Ранее сообщалось, что на улице Академика Заболотного водитель легковушки ГАЗ-3110 "Волга" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong. В результате происшествия пассажирка "Волги" получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также пострадали три пассажира "китайца" и оба водителя.

А под Киевом, в районе Тетерева, на Варшавской трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии автомобиль просто нанизало на отбойник.

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Киев ДТП видео авто такси женщина

Источник: Сегодня

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