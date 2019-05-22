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В Киеве машина такси завалила аварийную автовышку

22 мая, 09:57

Такси пыталось обогнать грузовик "Киевпасстранса" и въехало в нее


В столице возле станции метро "Сырец" Skoda влетела в грузовик "Киевпасстранс" и опрокинула ее.

ДТП произошло накануне вечером, когда две аварийные автовышки ехали чинить контактную сеть троллейбуса. По словам одного из шоферов, по дороге его пыталась обогнать машина такси, а затем – подрезала. Удар после столкновения был настолько сильным, что водителю автовышки не удалось удержать машину на колесах – она перевернулась на бок прямо у остановки общественного транспорта.

В ДТП чудом никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в одной из столичных маршруток ребенка зажало дверью. Папа мальчика разбил в автобусе лобовое стекло.


Отметим, что ранее в "Укравтодоре" сообщили, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. Это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). При этом за прошлый год на дорогах госзначения было снято с учета 31 место концентрации аварий, хотя было запланировано 17.

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