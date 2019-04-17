ФОТОФАКТ. В Киеве машины провалились в открытую ливневку
В сети появились фотографии с места ДТП
На столичной Русановке на проспекте Соборности в районе улицы Вифлеемской утром в среду, 17 апреля, две машины провалились в открытую ливневку на проезжей части.
Участники паблика "Киев Автомобильный" в Facebook делятся фотографиями ЧП.
Фото: facebook.com/autokiev.info
"На проспекте Соборности (Воссоединения) автомобиль провалился в "текстуры" моста над ж/д путями", – говорится в подписи к фото.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Нивках парень получил тяжелую травму ноги, провалившись в дефектную ливневку возле станции метро.
Также напомним, что в столице на Демеевской площади на дороге под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму.
Также мы писали о том, что в центре Киева произошел прорыв трубы и провал асфальта. В результате ЧП обошлось без пострадавших, однако над местом провала "завис" автомобиль Mitsubishi. Также по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве машины провалились в открытую ливневку". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чистка ливневок в Киеве: как город спасают от подтопления и что при этом находят
На Подоле уборку делают чаще из-за узких труб, а в системе водоотвода встречали котенка
В "Киевавтодоре" рассказали, кто должен чистить уличные ливневки
Часто решетки ливневок забиты снежной шугой