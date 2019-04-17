ФОТОФАКТ. В Киеве машины провалились в открытую ливневку

В сети появились фотографии с места ДТП

Фото: Киев Автомобильный/Facebook.

На столичной Русановке на проспекте Соборности в районе улицы Вифлеемской утром в среду, 17 апреля, две машины провалились в открытую ливневку на проезжей части.

Участники паблика "Киев Автомобильный" в Facebook делятся фотографиями ЧП.

Фото: facebook.com/autokiev.info

"На проспекте Соборности (Воссоединения) автомобиль провалился в "текстуры" моста над ж/д путями", – говорится в подписи к фото.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Нивках парень получил тяжелую травму ноги, провалившись в дефектную ливневку возле станции метро.

Также напомним, что в столице на Демеевской площади на дороге под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму.

Также мы писали о том, что в центре Киева произошел прорыв трубы и провал асфальта. В результате ЧП обошлось без пострадавших, однако над местом провала "завис" автомобиль Mitsubishi. Также по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

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