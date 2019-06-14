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В Киеве масштабный пожар охватил склады: пламя тушили более 30 спасателей

14 июня, 07:21

Огонь охватил 120 "квадратов" территории промзоны

В Подольском районе Киева вспыхнули склады на территории промзоны. Масштабный пожар тушили более 30 спасателей, сообщает "Информатор".

О пожаре на улице Новоконстантиновская, 21 спасателям стало известно 13 июня в 21:58. Как выяснилось, пламя охватило несколько ангаров на площади 120 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели не допустили распространения огня, и в 22:28 локализовали пламя, а в 23:10 его полностью ликвидировали. Масштабный пожар тушили 35 человек личного состава ГСЧС и 10 единиц основной и специальной техники.

Также известно, что во всех помещениях в промзоне находились различные предприятия. Причины пожара пока неизвестны, но работники утверждают, что пожар начался с другой стороны, за забором. Возможно кто-то просто бросил окурок в мусор и огонь распространился на здания.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве в ночь на пятницу, 7 июня, произошел пожар на территории бывшей автобазы на ул. Гната Хоткевича, 34 в Днепровском районе.

Напомним, на недавно под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике.


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Тег Киев, пожар, спасатели, склады

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