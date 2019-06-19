В Киеве массово тонут люди: спасатели бьют тревогу
По сравнению с прошлым годом смертность на воде заметно выросла
С начала года на водоемах столицы погибли 37 человек, из них четверо детей. При этом в июне утонули 15 человек, из них двое – дети. По сравнению с аналогичным периодом, в июне 2018 года погибли 10 человек, из которых один ребенок, сообщает ГСЧС столицы.
"Ничто так не притупляет бдительность, как чрезмерная уверенность в собственных силах. Не стоит недооценивать стихию воды, ведь она не прощает ошибок", – напомнили в ведомстве спасателей и призвали соблюдать основные правила безопасного отдыха на воде.
Так,на воде запрещается:
- Купаться в местах, которые не оборудованы для купания людей и не являются официальными пляжами
- Вылазить на предупредительные знаки и буи
- Прыгать в воду с лодок, катеров и сооружений, не предназначенных для этого.
- Нырять с мостиков, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов.
- Использовать для плавания доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие непредназначенные для этого средства
- Употреблять спиртные напитки во время купания.
- Загрязнять воду и берег (бросать бутылки, банки, бытовой мусор и т.д.), стирать белье и одежду в местах, отведенных для купания.
- Подплывать близко к плавсредствам, которые проходят недалеко от мест купания.
- Устраивать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног.
- Подавать ложные сигналы опасности.
- Детям, не умеющим плавать, заходить в воду глубже, чем по пояс.
- Купание детей без сопровождения взрослых.
На прошлой неделе новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области в реке Тетерев утонула молодая женщина с пятилетним сыном. Так, 12 июня женщина 1992 года рождения со своей племянницей и пятилетним сыном пошли купаться на реку Тетерев. Мальчик, забежав в воду, внезапно начал тонуть и мать немедленно бросилась в воду на помощь сыну. Женщине удалось вытащить сына из водоворота и усадить себе на плечи, но все попытки выбраться на берег были напрасными – из-за сильного течения в реке их уносило в сторону.
Также мы писали о трагедии в Чернигове, где на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.
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