В Киеве массово тонут люди: спасатели бьют тревогу

По сравнению с прошлым годом смертность на воде заметно выросла

С начала года на водоемах столицы погибли 37 человек, из них четверо детей. При этом в июне утонули 15 человек, из них двое – дети. По сравнению с аналогичным периодом, в июне 2018 года погибли 10 человек, из которых один ребенок, сообщает ГСЧС столицы.

"Ничто так не притупляет бдительность, как чрезмерная уверенность в собственных силах. Не стоит недооценивать стихию воды, ведь она не прощает ошибок", – напомнили в ведомстве спасателей и призвали соблюдать основные правила безопасного отдыха на воде.

Так,на воде запрещается:

Купаться в местах, которые не оборудованы для купания людей и не являются официальными пляжами

Вылазить на предупредительные знаки и буи

Прыгать в воду с лодок, катеров и сооружений, не предназначенных для этого.

Нырять с мостиков, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов.

Использовать для плавания доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие непредназначенные для этого средства

Употреблять спиртные напитки во время купания.

Загрязнять воду и берег (бросать бутылки, банки, бытовой мусор и т.д.), стирать белье и одежду в местах, отведенных для купания.

Подплывать близко к плавсредствам, которые проходят недалеко от мест купания.

Устраивать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног.

Подавать ложные сигналы опасности.

Детям, не умеющим плавать, заходить в воду глубже, чем по пояс.

Купание детей без сопровождения взрослых.

На прошлой неделе новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области в реке Тетерев утонула молодая женщина с пятилетним сыном. Так, 12 июня женщина 1992 года рождения со своей племянницей и пятилетним сыном пошли купаться на реку Тетерев. Мальчик, забежав в воду, внезапно начал тонуть и мать немедленно бросилась в воду на помощь сыну. Женщине удалось вытащить сына из водоворота и усадить себе на плечи, но все попытки выбраться на берег были напрасными – из-за сильного течения в реке их уносило в сторону.

Также мы писали о трагедии в Чернигове, где на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

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