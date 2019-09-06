В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочери

Фото: https://kiev.informator.ua

В Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейские задержали насильника, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 23:15 5 сентября. По словам пострадавшей, она со своими друзьями ждала с работы 14-летнюю дочь, которая подрабатывает в одном из столичных кафе баристой. Когда девушка подошла к матери и ее друзьям, они услышали крики о помощи, которые доносились из парка Андрея Малышко. Люди побежали туда и увидели мужчину с ножом в руке. Он вел себя агрессивно и напал на пожилого мужчину из компании, а потом схватил 38-летнюю пострадавшую за волосы и приставил нож к ее горлу. Угрожая расправой, злоумышленник затащил женщину за дерево. Сначала он заставил ее заняться с ним оральным сексом, а потом изнасиловал женщину без использования презерватива. Дочь и другие свидетели происходящего пытались помешать насильнику, однако тот угрожал им ножом и не давал подойти близко.

После содеянного мужчина убежал во дворы жилых домов, расположенных недалеко от парка. Прибывшим на место полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника. Он отказывается признавать свою вину.

Подозреваемый в изнасиловании. Фото: kiev.informator.ua

Отметим, что пострадавшая женщина воспитывает пятерых детей. После инцидента она находилась в шоковом состоянии.

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