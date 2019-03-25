В Киеве Mazda насмерть сбила парня на пешеходном переходе
Молодой человек переходил улицу Электриков на Подоле, когда на него наехал автомобиль
Молодой мужчина погиб под колесами автомобиля на улице Электриков, 10 на столичном Подоле в понедельник, 25 марта.
Как пишет "Информатор", парень переходил дорогу по пешеходному переходу, однако двигавшаяся в сторону улицы Межигорской Mazda сбила его, вылетела на встречную полосу и врезалась в забор. От сильного удара пешеход пролетел около 30 метров и погиб. По предварительной информации, погибший был 1991 года рождения.
На данный момент движение по улице Электриков осуществляется по одной из двух полос в сторону Набережно-Рыбальской.
Ранее сообщалось, что днем в воскресенье, 24 марта, произошло серьезное ДТП на Бориспольской трассе. Возле села Пролиски Honda въехала в "Жигули", стоявшие на обочине. Водитель ВАЗа как раз ремонтировал свое авто, когда в него на скорости влетела Honda. Из-за силы удара "Жигули", где находились две женщины — мать и супруга водителя, превратились буквально в кучу металла.
Также сообщалось, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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