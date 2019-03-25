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В Киеве Mazda насмерть сбила парня на пешеходном переходе

Сегодня, 13:19

Молодой человек переходил улицу Электриков на Подоле, когда на него наехал автомобиль

Фото: Информатор
В Киеве Mazda насмерть сбила парня на пешеходном переходе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8b8/807/5c98b8807ebe1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8b8/807/5c98b8807ebe1.jpg Происшествия Молодой человек переходил улицу Электриков на Подоле, когда на него наехал автомобиль

Молодой мужчина погиб под колесами автомобиля на улице Электриков, 10 на столичном Подоле в понедельник, 25 марта. 

Как пишет "Информатор", парень переходил дорогу по пешеходному переходу, однако двигавшаяся в сторону улицы Межигорской Mazda сбила его, вылетела на встречную полосу и врезалась в забор. От сильного удара пешеход пролетел около 30 метров и погиб. По предварительной информации, погибший был 1991 года рождения.

На данный момент движение по улице Электриков осуществляется по одной из двух полос в сторону Набережно-Рыбальской. 

Ранее сообщалось, что днем в воскресенье, 24 марта, произошло серьезное ДТП на Бориспольской трассе. Возле села Пролиски Honda въехала в "Жигули", стоявшие на обочине. Водитель ВАЗа как раз ремонтировал свое авто, когда в него на скорости влетела Honda. Из-за силы удара "Жигули", где находились две женщины — мать и супруга водителя, превратились буквально в кучу металла.

Также сообщалось, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег Киев, авария, ДТП, подол, информатор

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