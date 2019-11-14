В Киеве "минер"-рецидивист получил шесть лет тюрьмы

Летом прошлого года "мужчина" сообщил о минировании станции "Гидропарк"

В Киеве очередной "минер" станции метрополитена получил тюремный срок. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, мужчина, сообщивший о минировании станции "Гидропарк", приговорен к шести годам лишения свободы.

"Установлено, что в июле 2018 года указанный гражданин сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва на станции метро "Гидропарк" КП "Киевский метрополитен". По результатам проверки указанного сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ на данной станции не было обнаружено", – говорится в сообщении.

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Когда полиция установила личность "минера", оказалось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В итоге суд вынес приговор, учитывая предыдущее злодеяние.

Ранее киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета на улице Здолбуновской. Кроме того, столичная прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины, который "заминировал" религиозные учреждения в Киеве.

Также сообщалось, что в здании Центральной избирательной комиссии искали взрывчатку.

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