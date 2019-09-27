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В Киеве митингующие заблокировали движение на проспекте Науки (видео)

27 сентября, 09:58

Обманутые вкладчики уже второй раз за месяц перекрывают движение транспорта

Скриншот

Скриншот

В Киеве утром в пятницу, 27 сентября, митингующие заблокировали движение на проспекте Науки. Протестующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу, тем самым парализовав движение транспорта.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", на проспекте Науки проводят акцию протеста обманутые вкладчики строительства.

По данным сервиса Google Maps, тянучка на проспекте Науки достигает нескольких километров.

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Скриншот

Скриншот

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При этом отметим, что это уже не первая подобная акция за последний месяц. В начале сентября на проспекте Науки митинговали жители ЖК "Панорамный городок" и "Демеевский квартал", дома которых так и не ввели в эксплуатацию. Тогда они точно так же перекрывали дорогу.

Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6 в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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Киев митинг проспект науки

Источник: Сегодня

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