В Киеве митингующие заблокировали движение на проспекте Науки (видео)

Обманутые вкладчики уже второй раз за месяц перекрывают движение транспорта

Скриншот

В Киеве утром в пятницу, 27 сентября, митингующие заблокировали движение на проспекте Науки. Протестующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу, тем самым парализовав движение транспорта.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", на проспекте Науки проводят акцию протеста обманутые вкладчики строительства.

По данным сервиса Google Maps, тянучка на проспекте Науки достигает нескольких километров.

Реклама

Скриншот

При этом отметим, что это уже не первая подобная акция за последний месяц. В начале сентября на проспекте Науки митинговали жители ЖК "Панорамный городок" и "Демеевский квартал", дома которых так и не ввели в эксплуатацию. Тогда они точно так же перекрывали дорогу.

Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6 в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама