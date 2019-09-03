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В Киеве митингующие заблокировали проезд на проспекте Науки: видео

3 сентября, 12:54

Люди вышли на протест, так как их дома до сих пор не ввели в экплуатацию

В первой половине дня во вторник, 3 сентября, в Киеве прошла акция протеста жители ЖК "Панорамный городок" и "Демеевский квартал", дома которых так и не ввели в эксплуатацию.

Так, люди перекрыли проспект Науки и не пропускали ни автомобили, ни общественный транспорт. При этом на проспекте образовалась огромная пробка.

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На месте присутствовали также медики и патрульная полиция.

Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6 в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

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Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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Киев стройка митинг

Источник: Сегодня

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