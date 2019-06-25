Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве младенец получил ожоги лица на солнцепеке, пока мать распивала алкоголь

25 июня, 14:26

Ребенка госпитализировали

Фото: Влад Ковальчук/Facebook
Фото: Влад Ковальчук/Facebook.

В Киеве месячный ребенок получил ожоги лица на солнцепеке. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

"Неизвестные распивают спиртные напитки возле киоска, а рядом еще с 12 часов дня на палящем солнце в коляске плачет ребенок", – такое сообщение получили киевские патрульные позавчера около 19 часов. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили группу лиц, которые распивали алкоголь. Среди них была и 34-летняя женщина с месячным ребенком", – говорится в сообщении.

Ребенок имел видимые признаки ожога лица. Мать объяснила, что ее сын несколько дней назад сгорел на солнце и она лечит его самостоятельно, и показала соответствующие справки от врача.

На место происшествия инспекторы вызвали сотрудников ювенальной полиции, а также медиков. Врачи осмотрели ребенка и госпитализировали в больницу, откуда после более детального осмотра ребенка направили в ожоговый центр.

В отношении распивающих алкоголь патрульные составили постановления по ст. 178 (Распитие алкоголя в запрещенных местах) КоАП. Также был задокументирован факт невыполнения матерью ребенка родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Киеве семилетний ребенок выпал из окна балкона на втором этаже и погиб.

Также мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ребенок, ожог

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве младенец получил ожоги лица на солнцепеке, пока мать распивала алкоголь". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тернополе малыш выпал из окна: играл с братом в прятки

Сегодня, 13:35

В момент происшествия мать обоих мальчиков находилась дома

Мать из-за смартфона чуть не потеряла ребенка: появилось видео

Сегодня, 13:04

Женщина в последнюю минуту спасла сына, падающего с большой высоты

В Киеве из садика пропал ребенок

Сегодня, 12:53

Малыша нашли прохожие во дворе жилого дома

Жестокое убийство мальчика в Киеве: все обстоятельства трагедии

Сегодня, 10:15

Мать Захара Черевко с отчимом неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей

У Зеленского прояснили вопрос о снижении цены на газ для народа

Настя Каменских прокомментировала новость о своей беременности

Разумков в прямом эфире отказался переходить на украинский язык

Как будут расти тарифы на газ для населения: прогноз Нацбанка

Божественная красота: какие тайны хранит храм на Северном

Минздрав дал советы украинцам, как легче перенести летнюю жару

Лунев: Поддался на провокацию и показал жест Симеоне, но любя

Мутация в сообществе амишей защищает от старости

В Днепре на 10 дней отключат газ: ищите свой адрес

Алина Гросу выходит замуж! Известны дата и место свадьбы

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

«Не могу выбрать между мужем и любовником»

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Ученые сообщили о падении межзвездного объекта на Землю
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь