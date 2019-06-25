В Киеве младенец получил ожоги лица на солнцепеке, пока мать распивала алкоголь

Ребенка госпитализировали

Фото: Влад Ковальчук/Facebook.

В Киеве месячный ребенок получил ожоги лица на солнцепеке. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

"Неизвестные распивают спиртные напитки возле киоска, а рядом еще с 12 часов дня на палящем солнце в коляске плачет ребенок", – такое сообщение получили киевские патрульные позавчера около 19 часов. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили группу лиц, которые распивали алкоголь. Среди них была и 34-летняя женщина с месячным ребенком", – говорится в сообщении.

Ребенок имел видимые признаки ожога лица. Мать объяснила, что ее сын несколько дней назад сгорел на солнце и она лечит его самостоятельно, и показала соответствующие справки от врача.

На место происшествия инспекторы вызвали сотрудников ювенальной полиции, а также медиков. Врачи осмотрели ребенка и госпитализировали в больницу, откуда после более детального осмотра ребенка направили в ожоговый центр.

В отношении распивающих алкоголь патрульные составили постановления по ст. 178 (Распитие алкоголя в запрещенных местах) КоАП. Также был задокументирован факт невыполнения матерью ребенка родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Киеве семилетний ребенок выпал из окна балкона на втором этаже и погиб.

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