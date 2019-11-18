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В Киеве молодая женщина, напавшая с ножом на пункт обмена валют, получила семь лет тюрьмы

18 ноября, 13:55

Обвиняемая сама раньше работала кассиром в Сумах и была объявлена в розыск

/ Фото: Flickr

Оболонский районный суд Киева приговорил к семи годам тюрьмы 26-летнюю жительницу Сум за разбойное нападение на пункт обмена валют. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В сентябре 2017 года обвиняемая проникла в отделение пункта обмена валют, расположенного в Оболонском районе, предварительно закрыв лицо медицинской маской и надев на голову капюшон. Имея при себе нож, злоумышленница совершила нападение на женщину-кассира. Поскольку кассир начала сопротивляться, нападающая нанесла ей ножом два непроникающих колото-резаных ранения грудной клетки и ранение левой кисти", – говорится в сообщении.

Нападавшая не смогла украсть деньги из сейфа, который был в другом помещении, поэтому выбросила нож и сбежала.

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"После установления личности нападавшей выяснилось, что это преступление она совершила, находясь в международном розыске. В июне 2017 года в городе Сумы, будучи кассиром в таком же заведении, злоумышленница совершила аналогичное нападение, завладев более 500 тыс. грн", – уточнили в прокуратуре.

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За этот инцидент она была приговорена к пяти годам тюрьмы, однако скрывалась от правоохранительных органов, поэтому ее объявили в розыск.

В ходе судебного разбирательства в Оболонском райсуде обвиняемая заявила, что не собиралась угрожать кассиру ножом, однако суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 187 УК Украины и назначил наказание в виде семи лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества, кроме жилья.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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Киев разбой обмен валют

Источник: Сегодня

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