В Киеве молодой парень случайно убил пожилого соседа
Во время конфликта молодой человек толкнул соседа, падение оказалось смертельным
В Киеве на Борщаговке произошел смертельный инцидент. Так, 4 марта поздно вечером на улице Маршала Бирюзова, 19, молодой парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю, пишет "Информатор".
Около 21:00 погибший вышел из своего частного дома, чтобы провести жену на остановку. На улице у него с соседом произошла словесная перепалка, парень толкнул пожилого мужчину, тот упал на землю и ударился головой, после чего скоропостижно скончался. Родственники погибшего занесли бездыханное тело в дом, задержали зачинщика конфликта и ожидали прибытия правоохранителей.
На место прибыли сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и "скорая". Медикам оставалось лишь констатировать факт смерти, предварительно, мужчина скончался от удара виском об асфальт. Детали происшествия установит следствие. Злоумышленника задержали правоохранители.
Напомним, не так давно в Макаровском районе Киевской области 17-летний парень пытался убить свою 12-летнюю сестричку. К счастью, ребенка удалось найти и спасти.
Кроме того, столичные правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух парней и их 15-летней подруги, которых подозревают в умышленном убийстве 32-летнего киевлянина.
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