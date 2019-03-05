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В Киеве молодой парень случайно убил пожилого соседа

Сегодня, 09:23

Во время конфликта молодой человек толкнул соседа, падение оказалось смертельным

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua.
В Киеве молодой парень случайно убил пожилого соседа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e22/b4d/5c7e22b4dadbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e22/b4d/5c7e22b4dadbd.jpg Происшествия Во время конфликта молодой человек толкнул соседа, падение оказалось смертельным

В Киеве на Борщаговке произошел смертельный инцидент. Так, 4 марта поздно вечером на улице Маршала Бирюзова, 19, молодой парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю, пишет "Информатор".

Около 21:00 погибший вышел из своего частного дома, чтобы провести жену на остановку. На улице у него с соседом произошла словесная перепалка, парень толкнул пожилого мужчину, тот упал на землю и ударился головой, после чего скоропостижно скончался. Родственники погибшего занесли бездыханное тело в дом, задержали зачинщика конфликта и ожидали прибытия правоохранителей.

На место прибыли сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и "скорая". Медикам оставалось лишь констатировать факт смерти, предварительно, мужчина скончался от удара виском об асфальт. Детали происшествия установит следствие. Злоумышленника задержали правоохранители.

Напомним, не так давно в Макаровском районе Киевской области 17-летний парень пытался убить свою 12-летнюю сестричку. К счастью, ребенка удалось найти и спасти.

Кроме того, столичные правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух парней и их 15-летней подруги, которых подозревают в умышленном убийстве 32-летнего киевлянина.

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Тег Киев, убийство, расследование, перепалка, происшествия

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