В Киеве молодой парень упал под колеса авто и впал в кому

Молодой человек переходил дорогу и уже ступил на тротуар, однако упал под колеса проезжавшей машины

/ Фото: Информатор

В Киеве на улице Сечевых Стрельцов, где ранее произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля Porsche, вечером 18 ноября пешеход упал под колеса проезжающего автомобиля и впал в кому. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, авто Dacia двигалось в сторону центра. Водитель заметил, как впереди по улице шел, шатаясь, пешеход на вид до 25 лет и, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек переходил дорогу и уже ступил на тротуар, но упал под колеса автомобиля. В итоге Dacia наехала ему на ногу, но самую сложную травму пешеход получил, ударившись головой об асфальт.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию в состоянии комы. Его состояние очень тяжелое.

Ранее сообщалось, что вечером 14 ноября на Лесном массиве в Киеве столкнулись Mitsubishi Lancer и Skoda Octavia, в результате чего пострадала девушка.

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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