В Киеве молодую девушку изнасиловали у собственного дома
Неизвестный напал на 21-летнюю жительницу столицы и затащил ее за гаражи
В Оболонском районе Киева возле дома на улице Озерная, 20 в ночь на воскресенье, 14 апреля, неизвестный мужчина изнасиловал 21-летнюю девушку.
Как сообщает "Информатор", молодая девушка возвращалась поздно вечером домой, когда возле дома, где она проживает, на нее напал мужчина. Злоумышленник затащил девушку за гаражи и изнасиловал. Девушка не обратилась в полицию, правоохранителей вызвала ее подруга.
Пострадавшую госпитализировали, проводятся экспертизы.
На данный момент официального сообщения от полиции по поводу данного инцидента еще нет.
Ранее сообщалось, что в электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку.
Также напомним, что в Киеве 1 апреля около четырех часов утра житель столицы сообщил в полицию о том, что во дворе дома он услышал крики неизвестной ему женщины, возле которой находились двое парней. На место инцидента приехали патрульные и задержали молодых людей. Потерпевшая пояснила, что во время совместного употребления алкогольных напитков двое мужчин начали предлагать ей вступить в половую связь. Получив отказ, один из них нанес девушке два удара в лицо, от которых она потеряла сознание, а очнулась уже по приезде сотрудников полиции, однако без белья и с признаками изнасилования.
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