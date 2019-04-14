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В Киеве молодую девушку изнасиловали у собственного дома

Сегодня, 09:08

Неизвестный напал на 21-летнюю жительницу столицы и затащил ее за гаражи

Фото: Pixabay

В Оболонском районе Киева возле дома на улице Озерная, 20 в ночь на воскресенье, 14 апреля, неизвестный мужчина изнасиловал 21-летнюю девушку.

Как сообщает "Информатор", молодая девушка возвращалась поздно вечером домой, когда возле дома, где она проживает, на нее напал мужчина. Злоумышленник затащил девушку за гаражи и изнасиловал. Девушка не обратилась в полицию, правоохранителей вызвала ее подруга.

Пострадавшую госпитализировали, проводятся экспертизы.

На данный момент официального сообщения от полиции по поводу данного инцидента еще нет.

Ранее сообщалось, что в электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку

Также напомним, что в Киеве 1 апреля около четырех часов утра житель столицы сообщил в полицию о том, что во дворе дома он услышал крики неизвестной ему женщины, возле которой находились двое парней. На место инцидента приехали патрульные и задержали молодых людей. Потерпевшая пояснила, что во время совместного употребления алкогольных напитков двое мужчин начали предлагать ей вступить в половую связь. Получив отказ, один из них нанес девушке два удара в лицо, от которых она потеряла сознание, а очнулась уже по приезде сотрудников полиции, однако без белья и с признаками изнасилования.

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Тег Киев, изнасилование, оболонь

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