В Киеве молодые люди устроили самосуд над наркоторговцем

На видео восемнадцатилетний юноша признается, что употребляет и распространяет наркотики

В Киеве молодые люди устроили самосуд над наркоторговцем 2019-02-27T14:38:00+02:00 Происшествия На видео восемнадцатилетний юноша признается, что употребляет и распространяет наркотики

В столице ночью молодые люди привязали парня к столбу и совершили самосуд. Унижение записали на мобильный телефон. На видео восемнадцатилетний юноша признается, что употребляет и распространяет наркотики – психотропный стимулятор амфетамин. Обидчики силой скормили парню найденный у него порошок. Видео обнародовал сайт "Киев оперативный". В полиции сообщили, что выясняют детали.

Ранее сообщалось, что Военная прокуратура Центрального региона задержала преступную группу правоохранителей-наркоторговцев. Реализаторами амфетамина оказались двое – майор Нацгвардии, старший помощник начальника финансового отдела военной части НГУ, а также старшина НГУ.

Также сообщалось, что полицейские Киевской области изъяли у мужчины амфетамин на сумму почти 500 тыс. гривен.

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