В Киеве молодые разбойники напали с ножом на школьника

Нападавшим – 19 и 24 года, теперь им грозит до 10 лет тюрьмы

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В Голосеевское управления полиции столицы позвонила женщина и сообщила о том, что на улице Протасов Яр неизвестные совершили разбойное нападение на ее 14-летнего сына, сообщат полиция Киева

На вызов выехала следственно-оперативная группа и ювенальные инспекторы полиции. Оказалось, что подросток встретил двух знакомых, которые решили отобрать у него вещи. Парни несколько раз ударили несовершеннолетнего по голове, а после, угрожая ножом, забрали у него смартфон и наушники.

"После совершенного сообщники скрылись. При отработке видео с камер наблюдения мы установили их личности, а в ходе оперативных мероприятий разыскали и задержали правонарушителей. Ими оказались ранее не судимые киевляне – 19 и 24 лет", сообщил начальник отделения Голосеевского управления полиции Сергей Вишневский.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Судом решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее в Киеве банда мужчин с битами совершала ограбления. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, за последние несколько дней в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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