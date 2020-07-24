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В Киеве мошенницы выманили у пенсионерки 48 тыс. гривен на "лечебный массаж"

24 июля, 11:21

Наталья Руда Наталья Руда

Злоумышленницами оказались уроженки Черниговской и Полтавской области

В Киеве задержали двух женщин, которые под видом "лечебного массажа" выманили у 73-летней пенсионерки 48 тысяч гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Подозреваемые познакомились с потерпевшей на Оболони возле дома, где она проживает, и под предлогом оказания бесплатной услуги по лечебному массажу проникли к ней в квартиру. Попав в помещение, подозреваемые, злоупотребляя доверием пожилой женщины, выманили у нее сбережения в сумме 1300 долларов США и 13 000 гривен. Получив от пенсионерки денежные средства, мошенницы сразу убежали", - говорится в сообщении.

Злоумышленниц задержали по горячим следам. Ими оказались 32-летняя уроженка Черниговской области и 48-летняя уроженка Полтавской области, находящихся в розыске в других областях Украины за совершение аналогичных преступлений.

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет.

Ранее полиция разоблачила интернет-мошенницу, которая выманила у граждан свыше 100 тысяч гривен.

Также в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам.

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Киев мошенники задержание

Источник: Сегодня

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