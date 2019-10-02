В Киеве мошенник присвоил помещение на Банковой

Фото: Прокуратура Киева

Столичная прокуратура объявила подозрение адвокату в присвоении государственного помещения на Банковой, стоимостью почти 5 млн гривен. Подозреваемого задержали 1 октября при попытке продажи этого помещения, сообщает ведомство.

По данным прокуратуры, адвокат, совместно с другими участниками преступной схемы, использовал данные женщины, умершей в 2002 году, и от ее имени продал помещение на ул. Банковой подставному физлицу. При этом недвижимость является государственной собственностью и находится на балансе Государственного управления делами.

При этом, с 2003 года помещение арендует у государства Общественная организация "Союз женщин Украины". Адвокат через подставное лицо передал арендаторам требование освободить помещения либо купить его за 130 тыс. долларов США. После встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи, работники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас задержанному, 1952 г.р., сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (незаконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Принимаются меры по установлению других участников преступления.

Ранее в Киеве разоблачили мошенников, которые незаконным путем завладели зданием знаменитой усадьбы Миллера в историческом центре города. За последнее время это не первый случай махинаций с дорогой столичной недвижимостью. Как именно аферисты незаконно завладевают квартирами, нежилыми помещениями и даже целыми усадьбами, выяснили "Сегодня".

Также в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам. Жертвой мошенников стала 89-летняя женщина. Злоумышленники подделали паспорт и документы на квартиру и перепродали ее. Преступники присвоили более 600 тыс. гривен. И такие случаи не единичны.

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