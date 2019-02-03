В Киеве мошенник продал автомобиль на евробляхах, который взял в аренду
Мужчине грозит до пяти лет заключения в местах лишения свободы
В полицию обратился житель столичного Печерска, который рассказал о незаконном завладении автотранспортом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По словам заявителя, летом прошлого года он разместил объявление о сдаче в аренду своего автомобиля "Рено" с иностранной регистрацией. К арендодателю обратился мужчина, с которым и был подписан соответствующий договор.
Однако после окончания срока договора арендатор не выплатил деньги за пользование транспортом и не вернул автомобиль владельцу.
Правонарушителем оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за мошенничества.
Полиции он объяснил, что арендованный автомобиль продал из-за трудного материального положения.
Сейчас транспорт изъят и помещен на штрафплощадку.
Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи. По данным ГФС, сейчас растаможено лишь 50 тысяч авто на европейских номерах из почти двух миллионов.
Ранее в полиции также рассказали о "предпочтениях" автомобильных воров. Оказалось, что в последние несколько лет чаще всего угоняют советские ВАЗы.
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