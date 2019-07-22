В Киеве мошенники меняют валюту на сувенирные деньги: как не попасть в сети аферистов

Клиентов мошенники подыскивают в интернете

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

В Киеве активизировались валютные мошенники. Жителям подсовывают фальшивые и сувенирные купюры,

а жертв заманивают выгодным курсом.

В конце прошлой недели полицейские задержали 31-летнего мужчину, который торговал поддельной валютой. Как рассказали в ГУ НП Киева, злоумышленник искал в интернете людей, которые хотели по выгодному курсу приобрести доллары или евро, а в процессе обмена подсовывал им фальшивые купюры.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

"Один из пострадавших хотел приобрести 5000 евро. Сделка проходила на улице Лейпцигской в салоне авто. Когда покупатель взял в руки первые 600 евро, сразу заподозрил, что купюры ненастоящие. Он тут же позвонил в полицию, и продавца успели задержать на горячем", — рассказали в ГУ НП Киева.

Жителю Киевской области грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией. Уже установили причастность фигуранта к четырем таким эпизодам.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Несколькими днями ранее в Киеве была задержана целая группа мошенников, клиентов они также подыскивали в интернете.

"Житель столицы нашел в сети объявление об обмене валюты по очень хорошему курсу и решил продать 20 тысяч долларов. Сразу после сделки он понял, что получил сувенирные гривни. Подозреваемого, 25-летнего уроженца Луганской области, задержали недалеко от места преступления, на улице Паньковской. А позже вышли и на двух его сообщников", — говорят в полиции.

В гараже, где группировка устроила офис, при обысках обнаружили компьютерную и копировальную технику, сувенирные деньги, прибор для упаковки, поддельные номерные знаки на авто, мобильные телефоны. Двоим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесения залогов в 90 тысяч и 150 тыс. грн. Еще одного отправили под домашний арест. А значит, не исключено, что злоумышленники снова смогут взяться за старое. В полиции говорят, что сейчас в суде слушается уголовное производство о совершении ими 16 аналогичных мошенничеств.

Чтобы не стать жертвой аферистов, полицейские советуют жителям не соблазняться "выгодными" условиями в объявлениях из интернета, не менять деньги в сомнительных местах, а пользоваться услугами проверенных банков и обменников.

Ранее сообщалось, что в Киеве участились случаи мошенничества с квартирами.

Также новости "Сегодня" писали, что сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "конвертационного центра" с годовым оборотом в семьсот миллионов гривен.

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