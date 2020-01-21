В Киеве мошенники "продавали" должность начальника колонии за 20 тысяч долларов

Правоохранители задержали двух мошенников в ресторане после получения средств

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве, где ранее разоблачили мошенниц по аренде квартир, сегодня задержаны два человека во время мошеннического завладения 20 тыс. долл. США, которые они получили за обещание способствовать назначению лица на должность начальника одной из исправительных колоний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

Также они подозреваются в подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды должностным лицам Министерства юстиции Украины.

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По результатам проведения следственных действий правоохранители задержали указанных лиц в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения денежных средств.

Задержание произошло в одном из ресторанов. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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Фото:kyiv.gp.gov.ua

Ранее в Киеве была обнаружена новая схема мошенничества. Ловкачи выманивают деньги у консьержек. Доверчивым женщинам рассказывают трогательные истории. Жертвы и не замечают, как раскрывают кошельки.

Напомним, также новости "Сегодня" предупреждали, что аферисты выманивают у жертв персональные данные и обчищают банковские карты при пополнении счета.

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