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В Киеве мошенники выманили у пенсионера более 120 тысяч гривен

22 мая, 15:07

Пожилой человек отдел не только свои деньги, но еще и занял

В Киеве оперативники задержали дуэт телефонных мошенников, выманивших у пенсионера деньги, представляясь его знакомым, которому срочно нужны средства на операцию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

"Злоумышленники действовали по привычной схеме: один из них позвонил 82-летнему пенсионеру и представился его сыном. Однако дедушка озадаченно ответил, что у него только дочери, а вот сына не имеет. Ловкач не растерялся и назвался Сергеем. Пострадавший вспомнил, что так зовут бывшего мужа его дочери, и начал расспрашивать, что же случилось. Поняв, что угадал имя, злоумышленник начал рассказывать о своей якобы госпитализации после ДТП и необходимости неотложной дорогостоящей операции. Пенсионер согласился помочь и передал свои сбережения через друга бывшего "зятя", - говорится в сообщении.

Однако уже через несколько дней ему снова позвонил "Сергей". Он просил еще денег, но на этот раз попросил перечислить на банковскую карточку. Дедушка выполнил и эту просьбу, но на этом действия злоумышленников не закончились – они продолжали звонить и выманивать деньги. В конце пострадавший отдал все сбережения, которые имел, еще и одолжил у соседей немалую сумму.

В целом пенсионер отдал фигурантам 1200 долларов США, более 1600 евро, почти 30 000 российских рублей и  50 000 гривен. 

Полиция задержала ловкачей, которые оказались 40-летними киевлянами. Ранее они были уже неоднократно судимы за имущественные преступления и познакомились во время отбывания предыдущего наказания. Во время обысков у них обнаружили и изъяли вещественные доказательства: денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Действия задержанных следователи квалифицировали по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В суде решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Также правоохранители проверяют их на причастность совершения аналогичных преступлений на территории столицы.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области 33-летний мужчина совместно с другими лицами незаконно продал чужие земельные участки, причинив владельцам материальный ущерб более чем на 200 тысяч гривен.

Также в Николаеве правоохранители задержали мошенника, который выманил у пенсионерки 900 тысяч гривен. Мужчина действовал по известной схеме – позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в аварию. Чтобы спасти пострадавшую, он попросил у старушки деньги.


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Тег Киев, мошенник, пенсионер

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