В Киеве мусоровоз переехал мужчину

По предварительным данным, водитель не заметил мужчину и наехал на него

/ Фото: Информатор

В Киеве на бульваре Верховной Рады возле жилых домов мусоровоз переехал мужчину. Об этом сообщает "Информатор".

Это произошло во дворе неподалеку ЗАГСа. Мужчина сидел на бордюре, в каком состоянии он был пока неизвестно. В этот момент мусоровоз MAN заезжал во двор, сдавая задним ходом.

По предварительным данным, водитель не заметил мужчину и наехал на него. Он утверждает, что услышал крик и остановил машину, а когда вышел, то заметил, что под колесами лежит человек.

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На место происшествия приехали правоохранители и скорая. Медики лишь зафиксировали время смерти.

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На вид погибшему около 35 лет. В полиции этот факт пока не подтвердили.

Ранее в Запорожской области утром 4 января на дороге к АЭС возле Энергодара произошло необычное ДТП – Hyundai столкнулся с мусоровозом.

А на Оболони в Киеве произошло ДТП, в котором столкнулись трамвай и автомобиль коммунальщиков. Отмечается, что в аварии участвовал Mercedes коммунальной службы по вывозу мусора. Водитель в густом тумане, который по утрам окутывает город, не увидел едущего трамвая. К счастью, обошлось без пострадавших.

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