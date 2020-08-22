В Киеве мусоровоз сбил женщину с ребенком: водитель был пьян

В Киеве мусоровоз сбил женщину и ее четырехлетнего сына. В результате ДТП мать ребенка погибла на месте происшествия.

Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

По предварительной информации правоохранителей, инцидент произошел около двух часов дня на улице Флоренции. В соцсетях пишут, что водитель грузовика в тот момент был пьян. На автомобиле он сдавал назад и наехал на 46-летнюю женщину с четырехлетним мальчиком.

фото: Автопатруль майдан

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а ребенка с травмами головы госпитализировали в больницу.

На месте происшествия был водитель мусоровоза, 1993 года рождения, его задержали. Правоохранители начали уголовное производство. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, недавно в Одессе легковой автомобиль одной из служб такси на скорости врезался в припаркованный грузовик. Авария произошла в районе известного рынка "7-й километр".

Также мы писали, что под Киевом на Бориспольской трассе столкнулись микроавтобус и легковушка. После столкновения на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

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